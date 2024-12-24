В платье-вышиванке и цветочном венке: Екатерина Бужинская в роскошном образе спела колядку

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram видео, на котором поет украинскую рождественскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Екатерина предстала на видео в роскошном образе. На ней было нежное светло-голубое платье-вышиванка с прозрачными рукавами и вышитыми белыми нитками цветы.

Ее голову украшал красивый большой цветочный голубо-фиолетовый венок с колосьями, а шею – много бус и серебряный дукат. Аутфит Екатерина дополнила нежным макияжем с акцентом на глазах и красным маникюром.

В руках певица держала букет из сушеных трав, колосьев и мака.

"Мирного неба и победы", – пожелала Бужинская подписчикам.

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