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В платье-вышиванке и гуцульской згарде: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Гамбурге

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
887
Время на прочтение
1 мин
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В платье-вышиванке и гуцульской згарде: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Гамбурге

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка вышла на сцену в роскошной национальной одежде.

Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram красивый образ в национальном наряде. На певице было черное платье-вышиванка с разноцветным орнаментом от украинского бренда EmbroideredGem. У наряда были пышные рукава, пояс на талии и красные кисточки.

Аутфит артистка дополнила прической с локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами и гуцульской згардой на шее от бренда be etno.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В этом образе Бужинская приняла участие в благотворительном концерте в Гамбурге. Все собранные средства передали на нужды ВСУ.

(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

Напомним, Екатерина Бужинская в кремовом корсете с вышивкой на талии продемонстрировала стройную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
887
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