В платье-вышиванке и гуцульской згарде: Екатерина Бужинская выступила на благотворительном концерте в Гамбурге

Артистка вышла на сцену в роскошной национальной одежде.
Екатерина Бужинская продемонстрировала в Instagram красивый образ в национальном наряде. На певице было черное платье-вышиванка с разноцветным орнаментом от украинского бренда EmbroideredGem. У наряда были пышные рукава, пояс на талии и красные кисточки.
Аутфит артистка дополнила прической с локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами и гуцульской згардой на шее от бренда be etno.
В этом образе Бужинская приняла участие в благотворительном концерте в Гамбурге. Все собранные средства передали на нужды ВСУ.
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Напомним, Екатерина Бужинская в кремовом корсете с вышивкой на талии продемонстрировала стройную фигуру.
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