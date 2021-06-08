В платье-вышиванке и с красивым макияжем: эффектная Екатерина Кухар на кинофестивале

Прима-балерина вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фото, на котором она продемонстрировала очаровательный образ. В нем звезда побывала на кинофестивале "Молодость".

Балерина предстала в черном платье-вышивке от украинского дизайнера Юлии Магдыч с V-образным вырезом и пышными рукавами.

Волосы ее аккуратно уложены, а на лице – красивый насыщенный макияж с акцентом на глазах.

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"Мир кино и мир балета — это два искусства схожие между собой. Мы творим, перевоплощаемся, создаем новые образы и истории именно для зрителя. Каждый раз стремимся завладеть их вниманием, перенести в другое измерение, воплощая в своем творчестве разнообразную палитру и красоту жизни", - написала Кухар.

Она сообщила, что на юбилейном 50-м кинофестивале "Молодость" она награждала победителей в номинации "Детское кино".

"Дети... Наша новая реальность и новая эпоха новаторства. Эпоха новых взглядов на привычные для нас вещи, новая трансляция и интерпретация будущего. Давайте пожелаем им быть СМЕЛЫМИ, НАСТОЯЩИМИ, ВЕРИТЬ В СЕБЯ И СВОИ СИЛЫ! Аншлагов, зрительской любви, высоких рейтингов и бокс-офисов!" – написала Екатерина.

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