В платье-вышиванке с цветами: Екатерина Бужинская показала видео с новогодних съемок

Певица одела себя и семью в вышитые вещи.
Екатерина Бужинская уже готовится к новогодним праздникам. Она вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми снялась в праздничной новогодней фотосессии. Звезда опубликовала в Instagram видео со съемок.
"Начался сезон зимних и предновогодних фотосессий", – написала певица.
Екатерина предстала в роскошном белом платье-вышиванке с разноцветными цветами от украинского бренда EmbroideredGem. Аутфит она дополнила красными туфлями, жемчужными украшениями, высоким хвостом и насыщенным макияжем с красной помадой.
Димитар был одет в вышиванку "белым по белому", дочь Катя – в платье, похожее на мамино, а сын Дима - в рубашку с красными цветами.
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