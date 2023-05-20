В платье-вышиванке с васильками и колосьями пшеницы: Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый образ в США

Екатерина Бужинская с благотворительным концертом выступила в США. Певица также встретилась с украинской диаспорой.

Там она продемонстрировала красивый образ в голубом платье-вышиванке с открытой линией плеч от бренда EmbroideredGem с васильками и колосьями пшеницы. Талию Бужинская подчеркнула голубо-желтым поясом с кистями.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Свой образ Екатерина дополнила венком с голубыми цветами и желтыми лентами, а также гуцульским украшением на шее – згардой.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Соединенные Штаты Америки бок о бок с Вооруженными силами Украины! Уважение, поддержка, плечо помощи. Мне удалось побывать в США с благотворительными мероприятиями и встречами и передать презенты украинской диаспоре, которая помогает военным и идет постоянно навстречу. Собрать 5300 долларов для 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Официально передать флаг наших героев чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой. Отныне в украинском доме в Вашингтоне развевается флаг 10 бригады "Эдельвейс", в том числе наиболее боевого мотопехотного батальона. На нем дух, подписи и пожелания ребят из передовой Бахмутского района. Слава Украине!!! Героям Слава!!! Вместе к победе!" – написала артистка.

Оксана Маркарова и Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в День вышиванки похвасталась своей роскошной коллекцией национальных нарядов.

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