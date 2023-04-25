В платье вышивкой пайетками и с декольте: Джессика Честейн на гала-концерте в необычном наряде

Актриса не использовала в этом вечернем образе украшений, ведь ее платье было очень ярким.
Голливудская звезда и лауреат "Оскара", Джессика Честейн, посетила 48-й Chaplin Award gala, который состоялся в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала роскошное платье от бренда Zuhair Murad из коллекции осень-зима 2022.
Наряд имел глубокое декольте, широкие бретели, юбку А-силуэта и длинный шлейф.
Платье также было полностью расшито бисером, стразами и пайетками, на нем были замысловатые узоры в виде фантазийных персонажей. Образ Джессика дополнила укладкой с легкими локонами и макияжем.
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