В платье за 23 тысячи гривен: Кэти Холмс снялась в фотосессии в наряде от украинского бренда

Актриса Кэти Холмс стала главной героиней издания Glamour. На страницах глянца выйдет интервью с женщиной и появятся ее фото из новой фотосесии в студии, для которой она позировала в платье от украинского бренда BEVZA.

На Кэти было длинное нежно-желтое платье под названием "Броник", которое было впервые представлено на Неделе моды в Нью-Йорке в прошлом году. Трикотажный наряд сделан из 100% вискозы, имеет вырезы по бокам, съемный пояс и низкую пройму.

Стоимость такого платья 23 тысячи гривен. Образ звезда дополнила серьгами, браслетом, легким макияжем и укладкой с волнами.

Фотосессия и интервью были приурочены к выходу нового фильма "Редкие предметы", в котором она сыграла, а также выступила его режиссером и продюсером.

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