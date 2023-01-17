В платье за 2300 долларов: Виктория Бекхэм похвасталась особенным луком

Виктория Бекхэм анонсировала новую летнюю коллекцию, примерив платье и показав снимки в своем блоге в Instagram.

48-летний британский дизайнер надела бледно-розовое платье с диагональными оборками и сделала селфи, которое после опубликовала на своей странице с подписью:

"Утренняя примерка. Скоро новая летняя коллекция для особого случая x #VBSS23!".

Селфи Виктория делала в гостиной стоя между журнальным столиком и огромным серым диваном. Стоимость такого платья составляет около 2300 долларов. Наряд, как утверждает Виктория, можно носить по какому-то особенному случаю.

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Впервые это платье было представлено на дебютном показе Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже в октябре 2022 года. Тогда дизайнера приехала поддержать вся ее семья, а сама Викки расплакалась на подиуме.

Показ коллекции Victoria Beckham в Париже / Фото: Getty Images

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