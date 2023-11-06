В платье за 5 тысяч долларов: Пэрис Хилтон появилась в любимом бренде Кейт Миддлтон

В этом наряде звезда выглядела очаровательно, а также платье сочеталось с оттенком ее глаз.

Голливудская светская львица и телезвезда Пэрис Хилтон посетила светское мероприятие - ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film, который прошел в Лос-Анджелесе в Музее искусств.

В этот раз 42-летняя знаменитость решила надеть гламурное длинное платье от бренда Jenny Packham, который часто носит британская принцесса Кейт.

Наряд Пэрис называется Lovebird, а согласно сайту бренда, его стоимость составляет 5195 долларов.

Платье, как у Пэрис Хилтон / фото: district5boutique.com

У платья было V-образное декольте, вышивка голубым бисером по всей длине и рукава-кейп. Также платье украшали серебристые стразы и бисер. Образ Хилтон дополнила макияжем с черными стрелками, любимым французским маникюром, бриллиантовыми серьгами и высоким хвостом.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт же платье подобного фасона также надевала. Самый знаменитый ее наряд от Jenny Packham - золотое платье, в котором она посетила премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году.

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