В платье-жакете: актриса Джессика Альба под прицелом папарацци на улицах Нью-Йорка

Джессика Альба / © Getty Images

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Голливудская звезда Джессика Альба продемонстрировала стильный наряд в Нью-Йорке. Актрису заметили на улице, когда она, вероятно, шла на интервью.

В тот день Джессика решила подчеркнуто фигуру и ноги, поскольку надела лаконичное платье-жакет насыщенного оттенка, у которого были длинные рукава и лацканы в классическом английском стиле. Носила этот наряд она в сочетании с коричневой водолазкой и капроновыми колготками.

Джессика Альба / © Getty Images

Также на суперзвезде были черные сапоги на каблуках с фактурным тиснением, а в ушах стильные серебристые серьги. Макияж Альба сделала лаконичным и нежным, а волосы уложила в легкие локоны.

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Такая прическа, как у актрисы - одна из самых модных сейчас. В последнее время с такими локонами неоднократно появлялись и другие звездные красавицы. Ниже вы можете посмотреть, как такая укладка смотрится на других женщинах.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Сидни Сиуни / © Associated Press

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Associated Press Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Associated Press Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Getty Images Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы © Инстагарам Джессика Альба