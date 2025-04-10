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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
547
Время на прочтение
1 мин

В платье-жакете: актриса Джессика Альба под прицелом папарацци на улицах Нью-Йорка

Актриса показала, как стильно выглядеть в лаконичном наряде. Тем более, такой образ как у нее может повторить каждая.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джессика Альба

Джессика Альба / © Getty Images

Голливудская звезда Джессика Альба продемонстрировала стильный наряд в Нью-Йорке. Актрису заметили на улице, когда она, вероятно, шла на интервью.

В тот день Джессика решила подчеркнуто фигуру и ноги, поскольку надела лаконичное платье-жакет насыщенного оттенка, у которого были длинные рукава и лацканы в классическом английском стиле. Носила этот наряд она в сочетании с коричневой водолазкой и капроновыми колготками.

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Также на суперзвезде были черные сапоги на каблуках с фактурным тиснением, а в ушах стильные серебристые серьги. Макияж Альба сделала лаконичным и нежным, а волосы уложила в легкие локоны.

Такая прическа, как у актрисы - одна из самых модных сейчас. В последнее время с такими локонами неоднократно появлялись и другие звездные красавицы. Ниже вы можете посмотреть, как такая укладка смотрится на других женщинах.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Сидни Сиуни / © Associated Press

Сидни Сиуни / © Associated Press

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба и Кэш Уоррен / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Associated Press

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба_2 / © Инстагарам Джессика Альба

© Инстагарам Джессика Альба

Дата публикации
Количество просмотров
547
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