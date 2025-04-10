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- Шоу-бизнес
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В платье-жакете: актриса Джессика Альба под прицелом папарацци на улицах Нью-Йорка
Актриса показала, как стильно выглядеть в лаконичном наряде. Тем более, такой образ как у нее может повторить каждая.
Голливудская звезда Джессика Альба продемонстрировала стильный наряд в Нью-Йорке. Актрису заметили на улице, когда она, вероятно, шла на интервью.
В тот день Джессика решила подчеркнуто фигуру и ноги, поскольку надела лаконичное платье-жакет насыщенного оттенка, у которого были длинные рукава и лацканы в классическом английском стиле. Носила этот наряд она в сочетании с коричневой водолазкой и капроновыми колготками.
Также на суперзвезде были черные сапоги на каблуках с фактурным тиснением, а в ушах стильные серебристые серьги. Макияж Альба сделала лаконичным и нежным, а волосы уложила в легкие локоны.
Такая прическа, как у актрисы - одна из самых модных сейчас. В последнее время с такими локонами неоднократно появлялись и другие звездные красавицы. Ниже вы можете посмотреть, как такая укладка смотрится на других женщинах.