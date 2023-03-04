В платье-жакете и на каблуках: актриса Ева Лонгория посетила модное шоу в Париже

Актриса невысокого роста, поэтому подобные фасоны очень ей идут.
3 марта в Париже в рамках Недели моды состоялся показ британского дизайнера Виктории Бекхэм. Экс-певица и жена известного футболиста презентовала публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.
Поддержать Викторию пришла ее большая семья и близкие друзья, среди которых была и американская актриса Ева Лонгория.
Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на показе подруги с ног до головы одетая в вещи от бренда Victoria Beckham. На актрисе было темно-синее платье-жакет без пуговиц, но и с имитацией карманов, которое она дополнила кружевными колготками и туфлями-лодочками.
В руке Ева держала серебристый клатч, а также завершила этот образ солнцезащитными очками, несколькими цепочками на шее и объемной прической.
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