В платье-жакете и на каблуках: актриса Ева Лонгория посетила модное шоу в Париже

3 марта в Париже в рамках Недели моды состоялся показ британского дизайнера Виктории Бекхэм. Экс-певица и жена известного футболиста презентовала публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

Поддержать Викторию пришла ее большая семья и близкие друзья, среди которых была и американская актриса Ева Лонгория.

Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на показе подруги с ног до головы одетая в вещи от бренда Victoria Beckham. На актрисе было темно-синее платье-жакет без пуговиц, но и с имитацией карманов, которое она дополнила кружевными колготками и туфлями-лодочками.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В руке Ева держала серебристый клатч, а также завершила этот образ солнцезащитными очками, несколькими цепочками на шее и объемной прической.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Читайте также: