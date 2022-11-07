В платье-жакете и на высоких платформах: бывшая Владимира Кличка - Хейден Панеттьери - посетила гала-концерт

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличка - американская актриса Хейден Панеттьери - посетила благотворительный гала-концерт amfAR в Лос-Анджелесе.

Это ежегодное мероприятие проводится с целью собрать деньги для Фонда исследования СПИДа. Организация занимается поддержкой исследований, профилактикой ВИЧ, обучением методам лечения и пропагандой государственной политики в отношении этого заболевания.

Для мероприятия Хейден выбрала красное мини-платье в виде двубортного жакета. Дополнили лук актрисы черные капроновые колготки, лакированные босоножки на каблуках и платформе и гламурная сумка со стразами. Весь образ знаменитости был от бренда Saint Laurent.

Хейден Панеттьер / Фото: Associated Press

Волосы она уложила на один бок, сделала макияж с акцентом на глазах, а завершили наряд длинные золотые серьги и красный маникюр.

Хейден Панеттьер / Фото: Associated Press

Читайте также: