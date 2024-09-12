В платье-жакете и высоких сапогах: стильная Деми Мур сходила на вечернее шоу

Деми Мур стала гостьей вечернего шоу с известным телеведущим Сетом Мейерсом на канале NBC.

В студии актриса появилась в двухбортном платье-жакете графитового цвета с большими острыми лацканами. На ней также была белая блузка с асимметричным воротником.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Аутфит Деми дополнила черными кожаными высокими сапогами на небольших каблуках.

У Мур была идеально ровная укладка с пробором посередине и макияж с акцентом на глазах. Пальцы она украсила золотыми кольцами с камнями.

Напомним, Деми Мур посетила вечеринку "Дорога в "Золотые глобусы", которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Для своего появления она выбрала красное кожаное платье миди от нью-йоркского бренда Proenza Schouler.

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