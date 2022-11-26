В платье-жакете с бахромой: Ирина Федишин продемонстрировала стройные ноги на концерте во Львове

Ирина Федишин выступила с благотворительным концертом в родном Львове. В Instagram артистка опубликовала фотографии с выступления. Поскольку в это время не было света, концерт прошел благодаря работе генераторов.

Певица продемонстрировала три эффектных сценических образа.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина предстала на сцене в черном платье-жакете, украшенном красной бахромой. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Аутфит она дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем и элегантными серьгами.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Затем Федишин появилась на сцене в экстравагантном платье, одна половина которого была длинной цвета хаки, а другая – короткой белой.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Певица также пела в ассиметричном черно-белом платье с пуговицами на черной стороне наряда.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

"Спасибо, Львов! Когда нет света, тепла, связи, но мы наперекор всем испытаниям, держим силу духа и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь ВСУ.

ps: в этот вечер мы работали на генераторах, согревались теплом друг друга, пели украинские песни и сделали хорошее дело для ВСУ. Нас не сломать! Только вперед и к победе! Спасибо каждому за любовь", — написала Ирина.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

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