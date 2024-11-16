В платье-жакете с блестящими лацканами: 56-летняя актриса похвасталась стройными ногами на премьере фильма

Американская актриса Кристин Ченовет стала гостьей премьеры фэнтези-мюзикла "Wicked: Чародейка", которая состоялась в Нью-Йорке.

Для такого инвента она выбрала белое платье-жакет с белыми пуговицами, которое прекрасно подчеркнуло ее хрупкую фигуру и стройные ноги. Лацканы наряда были расшиты серебряными камнями, сверкавшими от вспышек фотокамер.

Кристин Ченовет / Фото: Getty Images

Аутфит Кристин дополнила прозрачными босоножками со стразами. У нее была аккуратная укладка, макияж с пышными накладными ресницами и бежевой помадой, а также нежно-розовый маникюр. Уши Ченовет украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – кольцами.

Кстати, Кристин Ченовет сыграла главную роль в спектакле "Wicked" в 2003 году, когда он дебютировал на Бродвее как яркая музыкальная постановка. Спектакль получил 10 номинаций на премию "Тони", в том числе номинацию за лучший мюзикл, и быстро стал культурным феноменом для целого поколения.

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