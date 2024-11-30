В платье-жакете с глубоким декольте: актриса блеснула леопардовым бельем перед папарацци

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса Кайли Кантролл. Она приехала на утреннее шоу "Доброе утро, Америка", чтобы рассказать о съемках в фантастическом мюзикле "Наследники: Восхождение Ред", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Девушка выглядела соблазнительно. На ней было красное платье-жакет с пышными короткими рукавами, белым воротником и двумя большими пуговицами-камнями. Наряд также имел глубокое декольте, через которое она блеснула леопардовым бельем.

Кайли Контролл / Фото: Getty Images

Аутфит Кайли дополнила черными плотными колготами, красными босоножками, украшенными камнями, и красной лакированной сумкой с декором в виде цветов со стразами.

Кантролл собрала волосы в высокий хвост, накрутив его в локоны, сделала макияж с акцентом на глазах и длинный маникюр кровавого оттенка. В ушах у нее были серьги-кольца, на шее – чокер из жемчуга, а на пальцах – кольца.

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