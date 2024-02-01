В платье-жакете с кружевными вставками: Деми Мур и ее крошечный пес под прицелом папарацци

Голливудская звезда Деми Мур попала под прицел фотографов, когда направлялась на шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert), чтобы рассказать о своей новой роли. Актриса снялась во втором сезоне сериала-антологии "Вражда", поэтому активно занимается продвижением этого проекте: посещает телешоу, ходит на премьеры и общается с журналистами.

На программу Кольбера она решила надеть черное мини-платье-жакет. Наряд был двубортным, имел шелковые лацканы и кружевные вставки по бокам. Платье Мур носила на голое тело, дополнив черными полупрозрачными капроновыми колготками и туфлями на каблуках.

Этот элегантный образ она дополнила бриллиантовыми серьгами и красивым вечерним макияже. На руках она несла своего лучшего друга, который ее сопровождает практически на все мероприятия и вечеринки - маленького пса по имени Пилаф.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Малыш Пилаф появился с ней и в эфире.

Мур часто носит собаку в слинге и ходит так на различные мероприятия и шопинг. Недавно актрису несколько раз видели с собакой на улице в Нью-Йорке.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Деми Мур / Фото: Getty Images

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