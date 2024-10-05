В платье-жакете, слингбэках и украшениях: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги

37-летняя британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret выглядела невероятно на ивенте.
Рози Хантингтон-Уайтли посетила ивент ювелирного бренда Tiffany & Co. Под названием Windows Of Wonder, который состоялся в их новом магазине Selfridges в Лондоне.
На мероприятии модель предстала в черном двубортном приталенном платье-жакете от Wardrobe.NYC с опущенной линией плеч и без воротника. Короткий наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Одежду Рози скомбинировала с черными слингбэками на шпильках и черным клатчем-футляром.
Хантингтон-Уайтли волосы собрала в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и белый маникюр.
Свой образ модель дополнила роскошными украшениями из белого золота и с бриллиантами от Tiffany & Co.: серьгами, колье и кольцом.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли стала главной звездой нового выпуска PORTER magazine. На обложке журнала она позировала в черных широких брюках Jil Sander и жакете Dries Van Noten, одетом на кружевной бюстгальтер Dolce&Gabbana.
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