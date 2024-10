В платье-жакете, слингбэках и украшениях: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги

Рози Хантингтон-Уайтли посетила ивент ювелирного бренда Tiffany & Co. Под названием Windows Of Wonder, который состоялся в их новом магазине Selfridges в Лондоне.

На мероприятии модель предстала в черном двубортном приталенном платье-жакете от Wardrobe.NYC с опущенной линией плеч и без воротника. Короткий наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Одежду Рози скомбинировала с черными слингбэками на шпильках и черным клатчем-футляром.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Хантингтон-Уайтли волосы собрала в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и белый маникюр.

Свой образ модель дополнила роскошными украшениями из белого золота и с бриллиантами от Tiffany & Co.: серьгами, колье и кольцом.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли стала главной звездой нового выпуска PORTER magazine. На обложке журнала она позировала в черных широких брюках Jil Sander и жакете Dries Van Noten, одетом на кружевной бюстгальтер Dolce&Gabbana.

Читайте также:

Стильные образы Рози Хантингтон-Уайтли (5 фото)