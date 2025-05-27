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- Шоу-бизнес
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В платье-жилете со шлейфом: Хайди Клум посетила музыкальную церемонию
Супермодель и телеведущая Хайди Клум приняла участие в церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе 26 мая.
Немецкая звезда появилась на этом мероприятии в черном платье от бренда Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2023, во время создания которой бренд вдохновлялся Бразилией.
Ее скульптурное платье-жилет свободного фасона было выполнено в черном цвета и имело длинный шлейф с воланами. Дополнила Клум этот наряд сапогами черного цвета, ярким макияжем и укладкой с распущенными волосами.
Напомним, что также наряд со шлейфом Клум продемонстрировала не так давно в Каннах во время кинофестиваля. Она надела платье со шлейфом несмотря на то, что новые правила это запрещают. Платье модели было от Elie Saab и выполнено в очень оригинальном дизайне, поскольку как будто собрано из лепестков цветов.