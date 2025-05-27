В платье-жилете со шлейфом: Хайди Клум посетила музыкальную церемонию

Хайди Клум / © Getty Images

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Немецкая звезда появилась на этом мероприятии в черном платье от бренда Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2023, во время создания которой бренд вдохновлялся Бразилией.

Ее скульптурное платье-жилет свободного фасона было выполнено в черном цвета и имело длинный шлейф с воланами. Дополнила Клум этот наряд сапогами черного цвета, ярким макияжем и укладкой с распущенными волосами.

Хайди Клум на American Music Awards / © Getty Images

Напомним, что также наряд со шлейфом Клум продемонстрировала не так давно в Каннах во время кинофестиваля. Она надела платье со шлейфом несмотря на то, что новые правила это запрещают. Платье модели было от Elie Saab и выполнено в очень оригинальном дизайне, поскольку как будто собрано из лепестков цветов.

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Хайди Клум в Каннах / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images