ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

В платье-жилете со шлейфом: Хайди Клум посетила музыкальную церемонию

Супермодель и телеведущая Хайди Клум приняла участие в церемонии вручения премии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе 26 мая.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая звезда появилась на этом мероприятии в черном платье от бренда Stephane Rolland из коллекции весна-лето 2023, во время создания которой бренд вдохновлялся Бразилией.

Ее скульптурное платье-жилет свободного фасона было выполнено в черном цвета и имело длинный шлейф с воланами. Дополнила Клум этот наряд сапогами черного цвета, ярким макияжем и укладкой с распущенными волосами.

Хайди Клум на American Music Awards / © Getty Images

Хайди Клум на American Music Awards / © Getty Images

Напомним, что также наряд со шлейфом Клум продемонстрировала не так давно в Каннах во время кинофестиваля. Она надела платье со шлейфом несмотря на то, что новые правила это запрещают. Платье модели было от Elie Saab и выполнено в очень оригинальном дизайне, поскольку как будто собрано из лепестков цветов.

Хайди Клум в Каннах / © Associated Press

Хайди Клум в Каннах / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie