В платке и наряде с пикантным декольте: Белла Хадид продемонстрировала образ total black с золотыми акцентами

Белла Хадид приехала в Катар, чтобы посетить открытие выставки Baghdad: Eye's Delight в Музее исламского искусства в Дохе.

Для этого события манекенщица выбрала образ total black с золотыми акцентами. На ней был черный костюм с золотыми пуговицами, состоявший из жакета с пикантным декольте и юбки миди. Наряд она дополнила черными босоножками на шпильках, с завязками и с золотыми украшениями.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Изысканности аутфиту добавил черный платок, которым Белла покрыла голову и обмотала вокруг шеи. В руке она держала черную сумочку. Макияж смоки-айс, черный маникюр и золотое кольцо завершили лук Хадид.

Напомним, Хадид попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка в странном луке. На ней было теплое широкое платье с вырезами на рукавах, колготки, сапоги Prada и красно-белый чепчик.

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