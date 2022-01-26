В платке и ретро-очках: Канье Уэст и Джулия Фокс под прицелами фотографов в Париже

В платке и ретро-очках: Канье Уэст и Джулия Фокс под прицелами фотографов в Париже

Сейчас в сердце Франции продолжается Неделя высокой моды, в которой принимают участие ведущие мировые бренды. Свои весенне-летние коллекции бренды будут представлять до 27 января.

В сравнении с прошлыми несколькими годами эта Неделя моды стала самой масштабной по количеству представленных коллекций, живых показов и количеству звездных гостей. В последние дни особое внимание проковано к новой девушке американского рэпера Канье Уэста - 31-летней Джулии Фокс. Актриса прилетела в Париж вместе со своим бойфрендом и вместе они ежедневно посещают модные шоу.

Вчера пара также попала под прицел папарацци. Джулия была в ног до головы одета в черные вещи от Balenciaga: длинное кожаное пальто, маленькая сумка, шифоновый платок на голове и перчатки. Шика образу добавили солнцезащитные очки в ретро-стиле.

Джулия Фокс / Getty Images

Канье был в своем традиционном луке, сочетав серую толстовку, джинсы, огромные сапоги и балаклаву. В руке знаменитость нес рюкзак, а на руках у него были перчатки.

Канье Уэст / Getty Images

Также в Instagram Джулия выложила видео в эффектном комбинезоне, сапогах и с сумкой Balenciaga Hourglass.

Такую же сумку любит и часто носит и бывшая супруга Уэста Ким Кардашьян. Сочетает звезда реалити аксессуар зачастую тоже с комбинезонами. Недавно мы писали о поразительном сходстве Джулии и Ким, прочитать материал можно здесь.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Getty Images

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