В платья с особым намеком и декольте: 23-летняя Холли Бейли посетила премьеру "Русалочки"

Образ она выбрала очень эффектный.
23-летняя актриса и певица Холли Бейли посетила мировую премьеру ремейке сказки Disney "Русалочка", которая состоялась 8 мая 2023 года, в Лос-Анджелесе.
На девушке было очень эффектное серебристое платье от бреда Valdrin Sahiti.
Платье Холли выбрала неспроста, ведь наряд был тематическим - лиф платья был выполнен в виде двух ракушек, намекая на ее экранный образ русалочки Ариэль.
Также у платья было внушительное декольте, а на юбке разрез.
Образ звезда дополнила босоножками на высоких каблуках и со стразами, серебристым маникюром, серьгами в виде цветов, а также длинніми красніми дредами.
Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.
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