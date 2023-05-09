В платья с особым намеком и декольте: 23-летняя Холли Бейли посетила премьеру "Русалочки"

Образ она выбрала очень эффектный.

23-летняя актриса и певица Холли Бейли посетила мировую премьеру ремейке сказки Disney "Русалочка", которая состоялась 8 мая 2023 года, в Лос-Анджелесе.

На девушке было очень эффектное серебристое платье от бреда Valdrin Sahiti.

Платье Холли выбрала неспроста, ведь наряд был тематическим - лиф платья был выполнен в виде двух ракушек, намекая на ее экранный образ русалочки Ариэль.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Также у платья было внушительное декольте, а на юбке разрез.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила босоножками на высоких каблуках и со стразами, серебристым маникюром, серьгами в виде цветов, а также длинніми красніми дредами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.

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