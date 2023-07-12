В платье с вырезом под грудью: Николь Кидман надела эффектный наряд на премьеру в Лондоне

Оскароносная актриса снялась в новом проекте, поэтому активно его продвигает.
Николь Кидман прилетела в Лондон, поскольку там состоялась премьера сериала "Спецназ: Львицы” (Special Ops: Lioness), в котором она сыграла с Зои Салданой.
На премьеру Николь пришла в длинном черное платье от Модного дома Saint Laurent. Нард был оригинального фасона, ведь под грудью у платья был вырез, а верх оформлен в виде халтера, который украшал большой цветок.
Также у платья была драпировка на бедрах и полупрозрачная накидка со шлейфом. Завершали образ высокие тонкие перчатки и босоножки.
Волосы Кидман собрала в низкий хвост, оставив несколько прядей ниспадать на лицо. А вот в ушах у нее были серьги в форме цветов, оформленные белыми и желтыми бриллиантами.
Компанию на презентации Николь составила коллега по сериалу Зои Салданой. Актриса появилась в ансамбле от Alexander McQueen и с новой прической.
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