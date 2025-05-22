В платьях любимой длины: Натали Портман подчеркнула ноги очаровательными нарядами

Натали Портман / © Getty Images

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Короткие наряды отлично подчеркивают ее ноги и тонкую талию, и в свои 43 года она выглядит как девочка. Поэтому Натали и ее стилисты практически для всех светских появлений выбирают именно такой стиль — платья, которые открывают колени.

На этой неделе она продемонстрировала несколько таких платьев. Вначале Натали посетила шоу The Late Show With Stephen Colbert в Нью-Йорке в ярком красном платье-бюстье от бренда Magda Butrym. Это было очень необычное вязаное платье с объемной юбкой и валяной шерстью на подоле. Этот наряд она дополнила босоножками от Jimmy Choo на высоких каблуках и нежным макияжем.

Натали Портман идет на интервью / © Getty Images

На интервью звезда пришла, чтобы рассказать о фильме «Фонтан молодости», в котором сыграла. Затем в Нью-Йорке также состоялась премьера этого фильма и Натали появилась на ней уже в черном коротком платье от Dior. Ее наряд был с бархатным корсетом и юбкой из тюля. Образ Портман дополнила босоножками от Jimmy Choo, но уже черного цвета, украшениями от Tiffany & Co. и макияжем с красной помадой.

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Натали Портман на премьере фильма / © Associated Press

Также звезда продемонстрировала несколько эффектных образов в Каннах, где еще совсем недавно блистала на красной дорожке и фотоколле по случаю премьеры фильма «Эддингтон». Там она продемонстрировала образ в мини-платье от Dior, а также произвела фурор, поскольку надела платье, которое для нее создали на основе архивного творения из коллекции Haute Couture «Мексика» зима 1951 года.

Натали Портман в Каннах на фотоколле / © Associated Press

Натали Портман в Каннах на красной дорожке / © Associated Press