В платьях от украинских брендов: Хайди Клум сверкнула красивой фигурой на страницах глянца

Звезда снялась в новой фотосессии для немецкого журнала.
50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – стала главной звездой нового выпуска журнала GLAMOUR Germany. На обложке глянца она появилась в нежном образе – белоснежном платье-бюстье от украинского бренда ElenaReva, а за ее спиной были ангельские крылья.
Также на одном из снимков Хайди позировала в белом платье с эффектным декольте из коллекции весна-лето 2024 другого украинского бренда – Bevza.
Позировала Клум и в более откровенных луках – черном полупрозрачном платье David Koma и белом бикини, красиво подчеркнувшим ее фигуру.
Визажисты сделали модели макияж "без макияжа", а волосы выпрямили.
Напомним, ранее Хайди Клум уже надевала наряды от украинских брендов. Например, на благотворительный вечер Baby2Baby, которые ежегодно проходит в Калифорнии, звезда пришла в черном платье от бренда Lever Couture, созданного модельером из Украины Лесей Верлингьери.
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