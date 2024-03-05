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В платьях от украинских брендов: Хайди Клум сверкнула красивой фигурой на страницах глянца

В платьях от украинских брендов: Хайди Клум сверкнула красивой фигурой на страницах глянца

Фото: Instagram Хайди Клум

Звезда снялась в новой фотосессии для немецкого журнала.

50-летняя модель и телеведущая – Хайди Клум – стала главной звездой нового выпуска журнала GLAMOUR Germany. На обложке глянца она появилась в нежном образе – белоснежном платье-бюстье от украинского бренда ElenaReva, а за ее спиной были ангельские крылья.

© Instagram Хайди Клум
Фото: Instagram Хайди Клум

Также на одном из снимков Хайди позировала в белом платье с эффектным декольте из коллекции весна-лето 2024 другого украинского бренда – Bevza.

© Instagram Хайди Клум
Фото: Instagram Хайди Клум

Позировала Клум и в более откровенных луках – черном полупрозрачном платье David Koma и белом бикини, красиво подчеркнувшим ее фигуру.  

© Instagram Хайди Клум
Фото: Instagram Хайди Клум
© Instagram Хайди Клум
Фото: Instagram Хайди Клум
© Instagram Хайди Клум
Фото: Instagram Хайди Клум

Визажисты сделали модели макияж "без макияжа", а волосы выпрямили.

Напомним, ранее Хайди Клум уже надевала наряды от украинских брендов. Например, на благотворительный вечер Baby2Baby, которые ежегодно проходит в Калифорнии, звезда пришла в черном платье от бренда Lever Couture, созданного модельером из Украины Лесей Верлингьери.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

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