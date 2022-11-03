В платьях с откровенными декольте: сексуальные немецкие знаменитости на улицах Лондона

Папарацци подловили на улицах Лондона двух немецких красавиц – цифрового креатора и стилиста Нину Зюсс и актрису и телезвезду Софи Германн. Женщины шли на рождественскую вечеринку Курта Гейгера у NoMad.

Для пати они выбрали сексуальные луки во всем черном. Нина была одета в обтягивающее платье с откровенной зоной декольте и бархатным корсетом-жилеткой с завязками. Наряд она дополнила колготами-туфлями в сетку со стразами. На плечи Зюсс накинула черное пальто. На шее у нее были золотые подвески на цепочках, а в ушах – золотые серьги-кольца. Волосы стилист собрала в пучок и сделала нежный макияж.

Нина Зюсс и Софи Германн / Фото: Getty Images

А на Софи было платье миди с пикантным каплевидным вырезом в зоне декольте, шуба и прозрачные пластиковые туфли с бабочками из стразов. Свой образ Герман дополнила длинной косой, красным педикюром и черной сумочкой со стразами. Макияж с акцентом на глазах завершил образ Софи.

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