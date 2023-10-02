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В платьях с высокими разрезами: красавицы из дуэта SESTRA в сексуальных образах выступили на бьюти-ивенте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
302
Время на прочтение
2 мин
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В платьях с высокими разрезами: красавицы из дуэта SESTRA в сексуальных образах выступили на бьюти-ивенте

Дуэт SESTRA

Участницы "Голоса страны" продемонстрировали эффектные аутфиты на бьюти- презентации.

Участницы слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни-12" – дуэт SESTRA – выступили на презентации уникального косметологического аппарата Syndeo от бренда Hydrafacial, состоявшейся в ресторане Alaska.

Дуэт SESTRA / ©
Дуэт SESTRA
Дуэт SESTRA / ©
Дуэт SESTRA

Красавицы продемонстрировали на мероприятии эффектные образы. Девушки предстали на сцене в синем и зеленом платьях без бретелек, которые прекрасно облегаюли их сексуальные фигуры. Наряды были украшены на бедрах пайетками и бисером, а также имели высокие разрезы, которые позволили им продемонстрировать стройные ноги.

Дуэт SESTRA / ©
Дуэт SESTRA

Свои луки дуэт дополнил черными босоножками с блестками и на шпильках, аккуратными прически и нежным макияжем.

Дуэт SESTRA / ©
Дуэт SESTRA
Дуэт SESTRA / ©
Дуэт SESTRA

Музыкальными подарками гостей презентации порадовали также певцы Dima Prokopov и OKS. А DJ Саня Дымов сыграл зажигательный диджей-сет.

Dima Prokopov / ©
Dima Prokopov
OKS / ©
OKS
Саня Дымов / ©
Саня Дымов

А психолог Владимир Науменко рассказал о том, как состояние кожи влияет на психологическое состояние человека и поделился полезными советами.

Владимир Науменко / ©
Владимир Науменко

На мероприятии побывали блогер и телеведущий Андрей Черепущак (Галицька Діва), блогер и певица Диана Глостер, пиарщица Юла и другие.

Lada и Андрей Черепущак (Галицкая Дева) / ©
Lada и Андрей Черепущак (Галицкая Дева)
Диана Глостер / ©
Диана Глостер
Юла / ©
Юла
Наталья Добровольная и Алексей Донцов / ©
Наталья Добровольная и Алексей Донцов
Алиса Онопко / ©
Алиса Онопко

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Дата публикации
Просмотры
302
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