В длинном платеь с пайетками: актриса Кирстен Данст с мужем Джесси Племонсом посетила Париж

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Getty Images

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Она вместе со своим мужем Джесси Племонсом посетила Летний бал, который под руководством Софии Копполы прошел в Музее декоративно-прикладного искусства. Мероприятие стало символическим открытием Недели высокой моды, которая стартует в Париже 7 июля.

Кирстен надела на это событие гламурное вечернее платье от Chanel из коллекции от кутюр весна-лето 2025. Это был длинный наряд светлого оттенка, полностью украшен серебристыми пайетками. Дополнял платье черный пояс с золотыми пряжками, лаконичная прическа, макияж и украшения. Джесси Племонс надел классический черный костюм с белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

Кирстен Данст и Джесси Племонс / © Getty Images

Неделя высокой моды в Париже пройдtт с 7 по 10 июля. В рамках мероприятия запланированы подиумные показы и презентации с коллекциями сезона осень-зима — 2025-2026. Показ Chanel запланирован на 8 июля, но коллекцию пока что готовит не новоизбранный креативный директор Матье Блази, поскольку свою первую коллекцию он представит миру только в октябре 2025 года. Так что пока он готовится к дебюту, в Париже, на Неделе моды, бренд опять покажет коллекцию созданную с помощью своей Fashion Creation Studio.

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Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Getty Images Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Associated Press Кирстен Данст / © Getty Images Кирстен Данст / © Getty Images Кирстен Данст на кинофестивале в Венеции / © Getty Images Кирстен Данст / © Getty Images Кирстен Данст / © Getty Images Кирстен Данст / © Getty Images