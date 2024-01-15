В плиссированном платье на одно плечо: Эмма Стоун в элегантном образе появилась на красной дорожке

Эмма Стоун посетила премию Critics Choice Awards 2024, состоявшуюся в Санта-Монике, Калифорния. Актриса победила в номинации "Лучшая женская роль" за игру в фильме "Бедные-несчастные", который является экранизацией одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

На красной дорожке Стоун позировала в элегантном аутфите. Она надела черное плиссированное платье на плечо с декором от бренда Louis Vuitton.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Талию красавица подчеркнула бархатным черным поясом с брошами в виде инициалов "BB", намекавших на ее героиню Беллу Бакстер в "Бедных-несчастных". Кстати, на красной дорожке к ней присоединился режиссер этой ленты – Йоргос Лантимос.

Йоргос Лантимос и Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Стоун сделала гладкий низкий пучок, макияж с розовой помадой и молочный маникюр.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Свой изысканный лук Эмма завершила бриллиантовым колье, серьгами-гвоздиками и кольцом с большим камнем.

Напомним, на премии AFI Awards Эмма Стоун предстала тоже в образе от Louis Vuitton. На ней был белый жакет-рубашка с V-образным вырезом и длинными рукавами, которые она заправила в черную шифоновую юбку А-силуэта.

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