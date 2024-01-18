В плиссированном мини и куртке с декоративными пуговицами: экс-звезда Victoria's Secret Карли Клосс на Парижской неделе моды

Экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс попала под прицел папарацци во Франции. Модель прибыла туда на показ мужской коллекции сезона осень-зима 2024/2025 Модного дома Louis Vuitton, который состоялся во время Парижской неделе моды.

Клосс, как всегда, выглядела стильно. На ней была объемная бежевая куртка с декоративными пуговицами и полосатой черно-бежевой каймой, которую она скомбинировала с черным плиссированным мини.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

Аутфит Карли дополнила черными кожаными сапогами и сумкой-сундуком с логотипом Louis Vuitton.

Модель сделала укладку с локонами, нежный макияж, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Карли Клосс в джинсах и бежевом плаще прогуливалась по Нью-Йорку.

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