В плиссированном наряде и на каблуках: нежный аутфит Екатерины Кухар

Прима-балерина рассказала о своей миссии.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фото нового нежного образа. Балерина предстала в бело-голубом плиссированном наряде, который состоял из свободной блузки и юбки длины миди.

К нему Катя обула белые босоножки на высокой платформе и каблуке. Аутфит звезда завершила укладкой с красивыми локонами и макияжем.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

Этот снимок Кухар сопроводила длинным постом, в котором рассказала о своей миссии:

"Я никому никогда не принадлежала и не "плясала под чью-то дудку"… С момента начала работы в театре я застала 7 художественных руководителей и вне зависимости от того, кто был у руля, мое положение в театре не менялось. Мне чужды кланы, я не поддерживала ни одну политическую партию и комфортно себя чувствовала вне обстоятельств. Конечно, в этом есть свои плюсы и минусы, ведь "в стае" испокон веков было жить проще, там не нужно брать на себя ответственность. Но в этом ли истинная свобода?

Выбрав себя и обозначив ценности, я определила, что для меня главное — искусство. И моя миссия: строить, созидать и приумножать.

Выбирая свободу, ты становишься суверенным государством в этой системе и в нем есть основная цель — глобальные благие намерения, а не личные мотивы.

Несмотря на мою принадлежность к этому миру, прежде всего, я — женщина, жена, мама, артист, руководитель, учитель. И в каждой ипостаси нужно оставаться человеком, ведь Земля круглая. Я готова работать во благо… много, тяжело, качественно. Транслируя свое виденье и понимание, потому что только за свой выбор и принятые решения, я готова нести ответственность.

Я всегда всего добивалась своим трудом и не изменю этому. И хочу верить в то, что с каждым годом в мире будет больше тех, кто выбирает такую свободу и верен своим принципам".

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