В плиссированном платье и гороховых туфлях: женственная Хелен Миррен на красной дорожке в Каннах

75-летняя актриса выбрала для своего выхода лук в черно-белых цветах.
Во второй день международного Каннского кинофестиваля. На красной дорожке появилась Хелен Миррен в сопровождении своего мужа Тейлора Хакфорда.
Актриса продемонстрировала стильный образ в женственном белом платье миди с плиссированной юбкой. Осиную талию Хелен подчеркнула черным лакированным поясом.
Платье звезда дополнила черными туфлями в белый мелкий горох. На плече висел золотой клатч Dolce & Gabbana с цепочкой.
Волосы она собрала в хвост и украсила обручем в шахматный принт, который гармонично выглядел с обувью. В ушах у нее были золотые серьги-кольца. В макияже акцент был сделан на гранатной помаде.
А в день торжественного открытия фестиваля актриса блистала в легком желтом платье длины миди и желтых туфлях на шпильках. В руке она держала все тот же клатч.
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