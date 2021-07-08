В плиссированном платье и гороховых туфлях: женственная Хелен Миррен на красной дорожке в Каннах

В плиссированном платье и гороховых туфлях: женственная Хелен Миррен на красной дорожке в Каннах

75-летняя актриса выбрала для своего выхода лук в черно-белых цветах.

Во второй день международного Каннского кинофестиваля. На красной дорожке появилась Хелен Миррен в сопровождении своего мужа Тейлора Хакфорда.

Хелен Миррен и Тейлор Хакфорд / Associated Press

Актриса продемонстрировала стильный образ в женственном белом платье миди с плиссированной юбкой. Осиную талию Хелен подчеркнула черным лакированным поясом.

Хелен Миррен / Associated Press

Платье звезда дополнила черными туфлями в белый мелкий горох. На плече висел золотой клатч Dolce & Gabbana с цепочкой.

Хелен Миррен / Associated Press

Волосы она собрала в хвост и украсила обручем в шахматный принт, который гармонично выглядел с обувью. В ушах у нее были золотые серьги-кольца. В макияже акцент был сделан на гранатной помаде.

Хелен Миррен / Associated Press

А в день торжественного открытия фестиваля актриса блистала в легком желтом платье длины миди и желтых туфлях на шпильках. В руке она держала все тот же клатч.

Хелен Миррен / Associated Press

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