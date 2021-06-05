В плиссированном платье и лакированных сапогах: Тина Кунаки посетила мероприятие без Венсана Касселя

Модель выбрала образ с длинным рукавом.

24-летняя французская модель Тина Кунаки и жена знаменитого актера Венсана Касселя стала одной из гостей мероприятия организованное итальянским ювелирным брендом Bvlgari, которое проходило в Милане. На нем была представлена новая коллекция украшений бренда Magnifica 2021. Для гостей организовали фотоколл, ужин и концерт, на котором выступил Андреа Бочелли.

Тина выбрала белое плиссированное платье от французского модельера Александра Вoтье. Наряд имел длинный рукав, воротник-стойку и асимметричный подол. Сочетала платье Тина с черными лакированными сапогами и украшениями с рубинами от Bvlgari.

Волосы у француженки были собраны в высокий пучок, а на лице визажисты сделали ей макияж в нежных оттенках.

Тина Кунаки / Getty Images

Также это мероприятие посетила и 35-летняя американская топ-модель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Лили Олдридж. Она появилась в эффектном золотом платье от Versace без бретелек.

Лили Олдридж / Getty Images

Читайте также: Тина Кунаки в нижнем белье эффектно позировала на пляже

Пляжные фото Тины Кунаки (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку