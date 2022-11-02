В плиссированном платье и прозрачных туфлях: яркая Люпита Нионго на улицах Нью-Йорка

39-летняя кенийская актриса выбрала для своего выхода эффектный аутфит.

Папарацци сфотографировали Люпуту Нионго на улицах Нью-Йорка. На актрисе, как всегда, был эффектный яркий образ.

На звезде было красно-белое плиссированное платье миди с воротником. На плечи Люпита накинула элегантное белое пальто. Наряд она скомбинировала с прозрачными пластиковыми туфлями.

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Нионго собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с акцентом на красной помаде, надела на глаза черные очки и украсила уши маленькими серьгами-кольцами. В руке она несла белую сумку на золотой цепочке.

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