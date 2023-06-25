В плиссированном платье и с ярким мейком: Эмбер Херд блистала на фестивале в Италии

37-летняя актриса представила фильм "В огне" на кинофестивале в Италии. Это первое возвращение Эмбер Херд на большой экран после проигрыша дела в суде у бывшего мужа актрисы Джонни Деппа. После проигрыша в суде Эмбер переехала в Испанию вместе со своей двухлетней дочерью.

Сюжет фильма разворачивается в Колумбии в 1899 году. Эмбер играет овдовевшего американского психиатра. Она прибывает на богатую ферму в Колумбии после того, как ей поручили раскрыть дело о беспокойном ребенке. Мать мальчика обеспокоена обвинениями местного священника в том, что ее ребенок одержим дьяволом.

В комментарии журналистам Эмбер Херд сказала: "Я не хочу звучать глупо, но это фильм о любви".

Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Перед камерами Херд появилась в плиссированном платье с прозрачными рукавами, которые дополнила черным поясом на талии и туфлями на платформе. У Эмбер был красный маникюр и педикюр, волосы она накрутила кудрями локонами, надела серьги-висюльки и сделала красивый макияж.

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