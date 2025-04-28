В плиссированном платье с халтером: Дакота Фэннинг на мероприятии в честь Мишель Пфайффер

Дакота Фэннинг / © Associated Press

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Актриса Дакота Фэннинг появилась на особом мероприятия в Голливуде — торжественной церемонии, где 66-летняя Мишель Пфайффер оставила отпечатки своих рук, ног и автограф на бетонной плите, которую затем установят возле Китайского театра TCL.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Но если Пфайффер пришла на это событие в черном брючном костюме, то Дакота, которая была ведущей, выбрала нежное платье от Dolce&Gabbana.

Ее наряд был из плиссированной ткани кремового цвета, имел подчеркнутую талию и халтер. Этот наряд она сочетала с обувью от Jimmy Choo — золотистыми босоножками на каблуках.

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Дакота Фэннинг / © Associated Press

Также на этом мероприятии выступила и Эль Фэннинг — младшая сестра Дакоты и тоже известная актриса. Обе девушки в разное время снимались в кино с Мишель, поэтому провести это мреоприятие было для них честью.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг носила черное платье от Toteme с открытыми плечами, а также надела часы от Cartier.

Дакота Фэннинг / © Getty Images Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press Дакота Фэннинг / © Associated Press