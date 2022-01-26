В плиссированной юбке и косухе: звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс подловили в Лондоне

В плиссированной юбке и косухе: звезду The Pussycat Dolls Эшли Робертс подловили в Лондоне

Звезда попала под прицел папарацци.

Певица ведет утреннее шоу Heart Breakfast на британском радио. Ежедневно после эфира девушку фотографируют, когда она покидает студию и направляется к своему автомобилю.

Образы Эшли всегда продуманы и яркие. Звезда любит солнцезащитные очки и брендовые сумки. На днях знаменитость сфотографировали с любимой белой сумкой Balenciaga, которую она сочетала с коричневой плиссированной юбкой и полосатой кофтой. В качестве верхней одежды звезда выбрала кожаную косуху на светлом меху. Завершили ее образ черные сапоги и прическа.

Эшли Робертс / Getty Images

Эта белая сумка в коллекции знаменитости относительно недавно, но, похоже, стала ее любимой. Девушка очень часто разбавляет ею свои наряды.

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