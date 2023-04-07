В плиссированной юбке и модных уггах-тапочках: Кристин Дэвис на съемках сериала "И просто так…"

Актрису Кристин Дэвис заметили на съемках второго сезона сериала "И просто так…" в Нью-Йорке, который является продолжением культового шоу 2000-х "Секс в большом городе".

Звезда исполняет роль Шарлотты Йорк - богатой жительницы Нью-Йорка, которая любит классический стиль одежды, идеальные укладки и дорогие аксессуары. Именно поэтому Кристин всегда появляется на съемках в известных брендах, однако на днях актрису заметили в очень неожиданной обуви - модных Scuffette II Slipper от фирмы UGG в коричневом цвете.

Обувь она сочетала с плиссированной юбкой оттенка латте, укороченным жакетом на золотых пуговицах и пуховиком. Также у актрисы была красивая укладка, а на глазах - очки в черной оправе. Вероятно, фото были сделаны в перерыве между съемками.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Также похоже, что съемки сериала уже завершились, поскольку костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго опубликовали на официальной странице фото, на котором пакуют наряды. Но пока что ни Сара Джессика Паркер, ни студия официально не объявили о завершении работы.

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