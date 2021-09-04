В плюшевом комбинезоне с ушками: жена экс-"Холостяка" показала их подросшую дочь

В плюшевом комбинезоне с ушками: жена экс-"Холостяка" показала их подросшую дочь

Даша Хлистун сделала селфи в лифте.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала их подросшую дочь Ариану.

В Instagram Stories она опубликовала снимок, сделаный в лифте. Даша держит на руках дочь. Они собрались на прогулку.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Одета модель в белый свитер и джинсы, а малышка – в шапочку и плюшевый коричневый комбинезон с ушками зайца на каюшоне. Девочка заметно подросла.

Ранее Михайлюк показал снимком дочери из студийной фотосессии. На фото совсем крошечная девочка лежит на маленьком кресле и спит. Одета она в стильный лук: темную футболку, черную косуху и джинсы. В ручке у нее лежит красная роза. Рядом стоит стульчик с вазой с розами.

Дочь Макса Михайлюка / Instagram Макса Михайлюка

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