В поддержку Украины: Настя Каменских спела на благотворительном концерте в Испании

В поддержку Украины: Настя Каменских спела на благотворительном концерте в Испании

Украинские звезды принимают участие в мероприятиях по всему миру для сбора средств в пользу Украины.

Настя Каменских рассказала в своем Instagram, что выступила на испанском канале RTVE на благотворительном концерте "Unidos por la paz : Ucrania en el corazón", в рамках которого было собрано 1,3 млн евро.

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"Испания! Спасибо за поддержку!

1.3 миллиона евро, собранные в течение благотворительного концерта “Unidos por la paz: Ucrania en el corazón” @rtve, пойдут в три благотворительных фонда на помощь украинцам!

Я очень благодарна, что стала частью этого концерта, вместе со многими известными испанскими артистами, спасибо моему другу @funambulista за наш дуэт. Невероятно счастлива была обнять @jamalajaaa.

И главное, что имела возможность рассказать о войне в Украине и обратиться к Испании и всему миру с просьбой о помощи.

Очень важно видеть, что нас слышат и поддерживают все больше людей со всех уголков планеты. Не останавливаемся рассказывать о войне в Украине и призывать весь мир помогать нам. Верю, что вместе мы победим и над Украиной снова будет мирное небо!" – написала Настя.

"Надеюсь, что этой песней мы смогли коснуться многих сердец, которые теперь бьются в унисон с сердцами миллионов украинцев. Мы на стороне любви и истины. А они всегда побеждают", - добавила певица.

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