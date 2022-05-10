В поддержку ВСУ: Анна Добрыднева спела для лучан и переселенцев

В поддержку ВСУ: Анна Добрыднева спела для лучан и переселенцев

Артистка выступает в рамках благотворительного тура по городам Украины.

Анна Добрыднева выступила с благотворительным концертом в Луцке. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских военных.

Анна Добрыднева

Фото певица опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Фото: Instagram Анны Добрыдневой

"Благотворительный марафон в Луцке в поддержку Вооруженных Сил Украины. Спасибо организаторам за возможность подбодрить лучан и переселенцев и финансово помочь украинским военным. "Команда А" продолжает благотворительный тур. Слава Украине! Слава ВСУ! – написала артистка.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Напомним, ранее Анна выступила перед украинскими бойцами. Она тоже привезла для защитников гуманитарную помощь.

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