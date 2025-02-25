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В похожих луках: стильные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на модном показе

В похожих луках: стильные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на модном показе

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц стали гостями Лондонской недели моды.

Пара побывала на показе Burberry во время Недели моды в Лондоне. Они выбрали похожие луки для выхода в свет. Бруклин надел костюм от Burberry и черные кеды, а Никола была в широких таких же брюках, как у мужа и в короткой кожаной куртке, а под мышкой держала кожаный клатч.

Миссис Пельтц-Бекхэм собрала свои каштановые волосы заколкой, сделала красивый макияж в теплых оттенках и надела одну серьгу в уши. Пара позировала в объятиях друг друга перед камерами фотографов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Напомним, показ модного бренда Burberry также посетила греческая принцесса Мария-Олимпия.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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