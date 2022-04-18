В поисках дома: Джей Ло и Бена Аффлека после объявления о помолвке сфотографировали в Лос-Анджелесе

В поисках дома: Джей Ло и Бена Аффлека после объявления о помолвке сфотографировали в Лос-Анджелесе

Пара снова помолвлена и хочет жить вместе.

Вчера, в пасхальное воскресенье Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были заняты не празднованием Пасхи, а поиском дома, в котором планируют жить вместе. Пару запечатлели папарацци, когда они посетили один из объектов в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

52-летняя Лопес была одета в длинный кардиган, широкие брюки и топ, на лице у звезды были большие солнцезащитные очки. Недавно Дженнифер опубликовала на своем сайте больше фотографий со дня помолвки с Беном Аффлеком. И рассказала подробнее о том, как именно 49-летний Аффлек неожиданно сделал ей предложение.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес / OnTheJLo.com

Напомним, это вторая попытка помолвки для пары после первой, которая произошла в 2003 году. В мае 2021 года Дженнифер и Бен снова начали встречаться, всего через месяц после того, как Лопес разорвала помолвку с экс-возлюбленным Алексом Родригесом.

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