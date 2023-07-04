В поисках любви и смысла жизни: на украинские экраны выйдет романтический фильм "Свидание на Венере"

В Сети появился украинский трейлер и постер романтической ленты "Свидание на Венере" от создателя фильмов "После" и "Мое прекрасное несчастье".

Главную героиню в фильме сыграла Вирджиния Гарднер, которую зрители помнят по романтической лавстори "Мое прекрасное несчастье". Ранее она снялась в триллерах "Вышка" и "Хэлловин". А главного героя сыграл певец, актер и инфлюэнсер Алекс Айоно, ранее снимавшийся в шоу "Милые обманщики".

Это история о 18-летней Мие. Она планирует уехать в Испанию, чтобы найти свою биологическую мать. Девушка знакомится с милым юношей Кайлом, который ей составляет компанию в путешествии, ведь он тоже в поисках новых смыслов.

Путешествуя по живописным городам Андалусии, Миа и Кайл впервые влюбятся. Кроме того, их ждут реальные жизненные трудности. Герои откроют несколько истин и поймут: важно не то, кто дал тебе жизнь, а то, куда ты направишь ее.

В украинский прокат романтическая история "Свидание на Венере" выйдет 17 августа.

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