В полностью металлическом платье: Аня Тейлор-Джой на фотоколле фильма "Фуриоса: Безумный Макс. Сага"

В рамках промо-тура к фильму "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", в котором Аня Тейлор-Джой сыграла главную роль, она вместе с командой отправилась в Мексику, где состоялся фотоколл.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия девушка выбрала очень необычный наряд - платье от Модного дома Balmain.

Платье было полностью металлическим, имело высокую горловину и повторяло изгибы тела актрисы. Также на груди, плечах и спине его украшали огромными металлические 3D цветы. На теле оно держалось с помощью специальных застежек по бокам изделия.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Дополнила необычное платье актриса прозрачными босоножками от Aquazzura на каблуках.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Также Тейлор-Джой собрала волосы в высокую прическу и сделала на лице макияж с красной помадой.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Ранее представлять эту картину Аня вышла в городе Сиднее, Австралия. Тогда она шокировала публику не менее эпатажным нарядом и головным убором, поскольку надела "голое" винтажное платье с шипами из кутюрной коллекции бренда Paco Rabanne весна-лето 1996.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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