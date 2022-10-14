В полностью прозрачном кэтсьюте: Элли Голдинг шокировала выбором наряда для красной дорожки

Знаменитость выбрала довольно неожиданный образ.
Британская певица Элли Голдинг, которая недавно приезжала в Украину, посетила церемонию награждения Virgin Atlantic Attitude Awards 2022, которая состоялась в Лондоне. на красной дорожке знаменитость изначально появилась в оригинальном сине-желтом платье от Roberto Cavalli, у которого была открытая спина, тонкие бретельки и длинный шлейф с рюшами.
Дополнили ее образ прозрачные туфли с зелеными элементами, несколько украшений и яркий макияж голубыми тенями. Этот образ девушки выглядел оригинально и даже немного олдскульно.
Но вот после того, как Элли получила награду Ally of the Year, она переоделась и вышла для фото уже в другом луке - полностью прозрачном кэтсьюте украшенном стразами. Под нарядом у певицы было черное белье, но оно тоже просвечивалось.
Читайте также:
- Кто мог стать герцогиней Сассекской: подруги принца Гарри до Меган
- В платье на тонких бретельках и с аппликацией: Элли Голдинг на благотворительном мероприятии в Италии
- В мужской рубашке и брюках оверсайз: Элли Голдинг, которая недавно была в Украине, посетила шоу в Нью-Йорке
Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram