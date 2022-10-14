В полностью прозрачном кэтсьюте: Элли Голдинг шокировала выбором наряда для красной дорожки

Британская певица Элли Голдинг, которая недавно приезжала в Украину, посетила церемонию награждения Virgin Atlantic Attitude Awards 2022, которая состоялась в Лондоне. на красной дорожке знаменитость изначально появилась в оригинальном сине-желтом платье от Roberto Cavalli, у которого была открытая спина, тонкие бретельки и длинный шлейф с рюшами.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

Дополнили ее образ прозрачные туфли с зелеными элементами, несколько украшений и яркий макияж голубыми тенями. Этот образ девушки выглядел оригинально и даже немного олдскульно.

Но вот после того, как Элли получила награду Ally of the Year, она переоделась и вышла для фото уже в другом луке - полностью прозрачном кэтсьюте украшенном стразами. Под нарядом у певицы было черное белье, но оно тоже просвечивалось.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

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