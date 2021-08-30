В полностью прозрачном наряде: Зои Салдана посетила показ Dolce & Gabbana в Венеции

Звезда фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" на модном шоу.

В Венеции состоялся показ коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana. Шоу проходило на главной площе Сан-Марко, и приглашены на него были различные суперзвезды, среди которых мы заметили Дженнифер Лопес, Лени и Хайди Клум, а также актрису Зои Салдану, которая посетила мероприятие со своим мужем - итальянским художником Марко Перего.

Зои Салдана / Getty Images

Пара появилась эффектно - на водном такси. Марко был одет в черный смокинг и белую рубашку, а от Зои выбрала для шоу полностью прозрачное платье Dolce & Gabbana, под которым был специальный топ и трусы с высокой посадкой. Волосы актрисы били собраны в высокий хвост, а на лице визажисты сделали ей макияж с акцентом на красные губы.

Зои Салдана / Getty Images

Для самого показа подиум и зрительские места были сооружены просто на улице. Модели продемонстрировали роскошные наряды, сшитые с тюля, шелка, атласа и других тканей, которые были богато расшиты бисером, пайетками, камнями и стразами. Наряды рассказывали о богатой культуре Венеции, ведь на них были изображены узоры, напоминающие муранское стекло, площадь Сан-Марко, львы - покровители города, и много других деталей, которые рассказывают о Венеции.

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