В полностью прозрачном платье: 19-летняя дочь Хайди Клум посетила мероприятие бельевого бренда

Дочь супермодели выбрала смелое платье для светского мероприятия.
19-летняя модель Лени Клум начала активно сотрудничать с брендом нижнего белья Intimissimi и даже снялась в нескольких их рекламных кампаниях со своей матерью супермоделью 90-х Хайди Клум. На днях они вместе посетили званый ужин бренда, который прошел в Берлине.
На мероприятии Лени появилась в наряде от Intimissimi - полностью прозрачном длинном платье из-под которого было видно кружевное нижнее белье от этого же бренда.
Образ девушка дополнила прической, макияжем, лаконичными серьгами-кольцами и туфлями на каблуках.
Мать юной модели была не менее эффектной, поскольку надела ярко-розовое мини-платье с прозрачными вставками и красные босоножки со стразами.
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