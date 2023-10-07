В полностью прозрачном платье: 19-летняя дочь Хайди Клум посетила мероприятие бельевого бренда

19-летняя модель Лени Клум начала активно сотрудничать с брендом нижнего белья Intimissimi и даже снялась в нескольких их рекламных кампаниях со своей матерью супермоделью 90-х Хайди Клум. На днях они вместе посетили званый ужин бренда, который прошел в Берлине.

На мероприятии Лени появилась в наряде от Intimissimi - полностью прозрачном длинном платье из-под которого было видно кружевное нижнее белье от этого же бренда.

Образ девушка дополнила прической, макияжем, лаконичными серьгами-кольцами и туфлями на каблуках.

Лени Клум / Фото: Getty Images

Мать юной модели была не менее эффектной, поскольку надела ярко-розовое мини-платье с прозрачными вставками и красные босоножки со стразами.

Лени Клум и Хайди Клум / Фото: Getty Images

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