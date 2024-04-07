В полностью прозрачном платье: 61-летняя Деми Мур вышла на публику в эффектном наряде

Этот смелый наряд был самодостаточным и гламурным, поэтому она отказалась от украшений.

В Милане состоялось грандиозное событие - вечеринка в честь 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana. По такому случаю бренд собрал в одном месте знаменитостей первой величины среди которых была, конечно же, голливудская кинозвезда Деми Мур.

Она надела на мероприятие сексуальное платье-сетку в пол, которое полностью было украшено мелкими серыми стразами. Под платьем у актрисы было черное белье - закрытый бюстгальтер из плотной ткани и трусы с высокой посадкой.

Также она дополнила этот наряд черными босоножками, нежным макияже, а волосы просто распустила.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Это мероприятие посетили певица Анитта, актриса Лили Джеймс, лауреатка Оскара Лупита Нионго, супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, актриса Хелен Миррен, Шер и звезда Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли.

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