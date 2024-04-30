В полностью прозрачном платье: актриса Сиенна Миллер сходила на вечеринку в смелом наряде-паутине

После родов она быстро вернулась в форму и выглядит сейчас изумительно.

Актриса Сиенна Миллер, которая в начале этого года родила своего второго ребенка, посетила громкую вечеринку Энни Добл - основательницы бренда Annie's Ibiza.

Сиенна Миллер / фоот: Annie’s Ibiza

На мероприятие Сиенна выбрала эффектный полностью прозрачный наряд из коллекции 2024 года, который дизайнер презентовала на подиуме во время Недели моды в Лондоне.

Платье выполнено из тонкого шифона и расшито жемчужинами в узор-паутину. Наряд надевается в сочетании с бежевым боди. Сиенна дополнила его обувью на каблуках, укладкой и макияжем.

Сиенна Миллер / фоот: Annie’s Ibiza

Стоимость такого платья - 5079 долларов.

Платье Сиенны Миллер

Точно такое же платье, но черного цвета надевала на презентацию фильма "Мадам паутина" актриса Дакота Джонсон.

Читайте также:

Образы Сиенны Миллер (10 фото)