В полностью прозрачном платье: актриса Сиенна Миллер сходила на вечеринку в смелом наряде-паутине

После родов она быстро вернулась в форму и выглядит сейчас изумительно.
Актриса Сиенна Миллер, которая в начале этого года родила своего второго ребенка, посетила громкую вечеринку Энни Добл - основательницы бренда Annie's Ibiza.
На мероприятие Сиенна выбрала эффектный полностью прозрачный наряд из коллекции 2024 года, который дизайнер презентовала на подиуме во время Недели моды в Лондоне.
Платье выполнено из тонкого шифона и расшито жемчужинами в узор-паутину. Наряд надевается в сочетании с бежевым боди. Сиенна дополнила его обувью на каблуках, укладкой и макияжем.
Стоимость такого платья - 5079 долларов.
Точно такое же платье, но черного цвета надевала на презентацию фильма "Мадам паутина" актриса Дакота Джонсон.
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